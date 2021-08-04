ألمانيا تعتقل سورياً متهماً بـ"جرائم حرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت السلطات الألمانية، الأربعاء، القبض على رجل في برلين بتهمة ارتكاب جرائم حرب والقتل والتسبب في إصابات جسدية في سوريا.

ووفقا لبيانات الادعاء العام الاتحادي الألماني الذي أصدر أمر الاعتقال، يُشتبه في أن المتهم، لم يسمه، أطلق قنبلة من سلاح مضاد للدبابات على حشد من الناس في ساحة في العاصمة دمشق في مارس/آذار 2014.

وأسفر الحادث عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، من بينهم طفل في السادسة من عمره.

وأشارت إلى أن الضحايا مدنيون كانوا ينتظرون طرودا غذائية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وكان المتهم السوري في ذلك التوقيت عضوا في جماعة "حركة فلسطين الحرة"، التي كانت تسيطر على الحي الذي وقع فيه الهجوم بدمشق، والذي نشأ كمخيم للاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أنه تم في ذلك الحين إغلاق هذا الحي تماما، ما أدى إلى نقص الغذاء والماء والرعاية الطبية.

ويتهم الادعاء العام الألماني الرجل بارتكاب جرائم حرب والقتل في سبع حالات والتسبب في إصابات جسدية خطيرة في ثلاث حالات.

ومن المنتظر أن يقرر قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية اليوم ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم الحجز الاحتياطي أم لا.

كما فتش أفراد المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية برلين منزل المتهم في العاصمة الألمانية صباح اليوم.