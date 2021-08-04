موزمبيق تطوق بلدة يسيطر عليها "إرهابيون" منذ عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام، الأربعاء، أن قوات موزمبيقية ورواندية طوقت بلدة "موسيمبوا دا بريا" (شمال)، التي تعد محور تمرد مستمر منذ 4 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء البرتغالية عن مصادر، لم تكشف عنها، أن قوات موزمبيقية ورواندية طوقت "موسيمبوا دا بريا" لإعادة السيطرة على البلدة التي احتلها المتمردون لمدة عام.

وكانت عمليات مشتركة للقوات الموزمبيقية والرواندية قد أسفرت في وقت سابق عن السيطرة على مواقع للمتمردين في بلدتي "أواسي" و"دياكا".

يذكر أن التمرد الذي بدأ في عام 2017، قد أسفر عن مقتل أكثر من 3218 شخصا ونزوح أكثر من 800 ألف آخرين من منازلهم.

وتعاني موزمبيق من إرهاب يمدد سنوات الصراع في بلد بات يسجل مؤشرات مثيرة للقلق في عدد ضحايا التنظيم والنازحين، في محصلة تضاف لضحايا العنف المستمر منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1992.