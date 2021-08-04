"لن أخرج حيا".. شخص يهدد بتفجير قنبلة بمقر حكومة أوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد شخص، اليوم الأربعاء، بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية.

ووفق الشرطة الأوكرانية، هدد رجل لم تحدد هويته بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية ظهر الأربعاء قبل ساعات على انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال الناطق باسم الشرطة، ارتيم شيفتشينكو: "لم يتضح بعد إن كانت القنبلة اليدوية حقيقية في حين فرضت القوى الأمنية طوقا في الحي".

فيما أظهر مقطع مصور بثه أحد الشهود رجلا عند مدخل المبنى يحمل شيئا في يده ويهدد بتفجيره قائلا "لن أخرج من هنا على قيد الحياة".

قبل أن تعن الشرطة في وقت لاحق توقيفه.