شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط خالد بدوى نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا ملحوظا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب كالآتى:

- تقديم حوالى 500 طلب لتحقيق خدمات للمواطنين خلال 58 جلسة

- استخدام ما يقرب من 25 آداة رقابية وتشريعية ما بين بيان عاجل وطلبات إحاطة وإستجواب وإقتراحات برغبة وطلب مُناقشة عامة

- تنظيم أكثر من 50 زيارة ميدانية لقرى وكفور وعزب محافظات الشرقية والبحيرة والاسكندرية والدقهلية

- بالإضافة إلي عمل 15 زيارة رسمية للوزراء والمحافظين والمسئولين

- المشاركة فيما يقرب من 150 ظهور إعلامي وصحفي والاشتراك في ندوتين إعلاميتين

- كتابة أكثر من 15 مقالاً تحليلياً في مجالات تطوير قدرات الشباب وسياسات الدولة تجاههم؛ وإنجازات دولة 30 يونيو وعناصر بناء الجمهورية الجديدة.