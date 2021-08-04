ارتفاع أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي، بينما ارتفع سعر بيع الريال القطري والدينار الأردني خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي قرشين إلى 49.39 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 52.37 جنيه.

وبقي سعر شراء الدينار الأردني ثابتا عند 21.74 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 22.21 جنيه.

وظل سعر شراء الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، بينما ارتفع سعر البيع 3 قروش إلى 4.31 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

وبقي سعر شراء الدينار البحريني عند 40.38 جنيه، و41.72 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه، و4.28 جنيه للبيع.