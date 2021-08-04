تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار في بنك 11 بنكا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأمس.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، قناة السويس عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.