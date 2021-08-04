حوادث “الناقلات” في خليج عمان تثير المخاوف في سوق النفط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - نشر موقع “سي أن بي سي” مقالاً جاء فيه أنّ المسؤولين الأمريكيين يقولون أنهم ما زالوا يحاولون تحديد ما يحدث بالضبط ، لكنّ العديد من التقارير تقول أنه من المحتمل أن تكون هناك سفينة واحدة مختطفة في خليج عمان وأنّ وضع العديد من السفن الأخرى غير واضح.

حدث ذلك مع تصاعد التوترات بين الغرب وإيران ، ومع محاولة الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران حول برنامجها النووي.

وفي مؤتمر صحفي ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “نحن على علم بتقارير وقوع حادث بحري في خليج عمان. نحن قلقون. نحن نبحث في ذلك.”

وجاء كذلك في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: قال برايس أنّ هذا كان جزءاً من نمط مقلق من سلوك المحاربة لإيران “بما في ذلك المحاربة في المجال البحري.”

كان برايس يشير إلى ما يسميه الخبراء العسكريون هجوماً بطائرة بدون طيار ضد سفينة الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم البريطاني وعضو الطاقم الروماني على متن السفينة ميرسر ستريت.

ويقول مسؤولون أمريكيون آخرون أنّ الوضع يتحرك بسرعة ، لكن يبدو أنّ مسلحين إيرانيين استقلوا الناقلة التي تم الاستيلاء عليها.

لم يحرك الحادث أسعار النفط ، حتى الآن على أي حال. استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر سبتمبر بنسبة 1 ٪ تقريباً عند 70.50 دولاراً للبرميل لكنها كانت بعيدة عن أدنى مستوياتها في اليوم التالي بعد إصدار التقارير.

ذكرت قائمة لويدز أنّ أميرة الأسفلت البنمية هي السفينة التي تم الاستيلاء عليها من قبل رجال مسلحين. وكانت البحرية البريطانية قد حذرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء من ” اختطاف محتمل “في خليج عمان ، وحذرت عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني في المملكة المتحدة مشغلي السفن من أنّ” الحادث جار حالياً ” قبالة الفُجيرة ، في الإمارات العربية المتحدة ، وفقاً لتقارير إخبارية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنّ أربع سفن على الأقل قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة بثت تحذيرات يوم الثلاثاء بأنها فقدت السيطرة على توجيهها. تم تحديد السفن الأربع باسم الملكة إماثا، غولدن بريليات، ياج بوفا وأبيس، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، نقلاً عن MarineTraffic.com.

وقالت حليمة كروفت ، المحللة السابقة لوكالة المخابرات المركزية التي ترأس استراتيجية السلع العالمية لـ RBC ، إنّ هذا النشاط ينذر بالخطر ويبدو أنه كان نوعاً من الإجراءات التي تتضمن الحرس الثوري الإسلامي. إنّ الحرس الثوري الإيراني هو قوة عسكرية قوية تمارسها إيران بشكل منفصل عن القوات المسلحة الإيرانية العادية وهي تابعة مباشرة لآية الله.

وقالت:” إنه أمرٌ مثير للقلق بالنظر إلى حقيقة أنه كان لدينا حالتي وفاة يوم الجمعة”. “عليك أن تضع ذلك في سياق استمرار إيران في إحراز تقدم بشأن إعادة التشغيل النووي على خلفية وصول حكومة متشددة جديدة إلى السلطة في طهران. إنه يزيد من خطر التصعيد غير المقصود ، أو عدم تقدير أحد الجانبين للخطوط الحمراء للطرف الآخر.”

ويحدث كل هذا في خضم المحادثات النووية المتوقفة بين إيران والقوى الدولية الكبرى. في الوقت نفسه ، لدى إيران رئيس متشدد قادم وهو إبراهيم رئيسي. وفي الأيام القليلة الماضية ، زاد رئيسي من الخطاب ضد الولايات المتحدة واصفاً إياها بأنها “استبدادية”.”

وقال رئيسي: “لن نربط الاقتصاد بإرادة الأجانب”.

وقالت كروفت أنّ أفضل نافذة لواشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إيران قد مرت على الأرجح ، بعد أن تم تشكيل حكومة جديدة.

وقالت:” إنّ حقيقة أننا نتعامل الآن مع فريق تفاوضي مختلف في حد ذاته سيشير إلى أن العملية ستكون أطول”.

وقالت كروفت أنّ إيران قد تأخذ موقفاً متشدداً في محاولة لدفع واشنطن إلى اتفاق. وقالت: “قد يحسب الإيرانيون أنهم إذا ضغطوا بما فيه الكفاية ، فإنّ واشنطن ستضعف كونها لا تريد إجراء عملية عسكرية في الشرق الأوسط”.

كما قالت كروفت أنّ السوق يركز بشكل فريد على إمكانات تجدد التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الطلب على النفط بسبب انتشار متغير دلتا كوفيد.

إنّ تصعيد التوترات يجعل من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق قريباً ، مما يعني أنّ النفط الإيراني لن يعود إلى السوق. ولكن إذا تصاعدت التوترات وقام هذا النشاط بتعطيل سوق النفط، فإنّ ذلك من شأنه أن يؤثر على الأسعار.

وقالت:” إذا رأينا علامات حقيقية على حدوث خلل في الإنتاج أو التسليم ، فسوف يتحرك السوق بسرعة كبيرة”.

وقال علي رضا نادر ، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، أنّ الهجمات الإيرانية على الشحن الدولي تُظهر أنّ سياسات إدارة بايدن لا تعمل.

وقال نادر في مقابلة مع قناة سي إن بي سي يوم الثلاثاء: ” إنّ هاجس الولايات المتحدة بالحفاظ على الاتفاق النووي بأي ثمن يحفز النظام في إيران على اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المصالح الأمريكية دون خوف من العقاب”.

على الرغم من زيادة التوترات ، قال جون كيلدوف من Again Capital ، الذي يراقب سوق النفط عن كثب ، “لا يوجد ما يكفي حتى الآن لكي أكون مقتنعاً ، فالسوق لم يتحرّك بعد.”

ومع ذلك ، يعتقد كيلدوف أنّ “الحرس الثوري الإسلامي يسيطر بشكل واضح، وبأنه يملك الكثير من القوة للتسبب في الكثير من الاضطرابات.”