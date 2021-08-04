انتهاء حادث ناقلة النفط في بحر العرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية في بريطانيا، الأربعاء، انتهاء الحادث الذي شهدته ناقلة نفط في بحر العرب، مساء الثلاثاء.

أضاف المركز، وفقما نقلت عنه وكالة “رويترز”، أن نهاية الحادث تمت بعد مغادرة المقتحمين للسفينة.

أوضح أن ناقلة النفط وطاقمها “في وضع آمن”، وأن “الحادثة انتهت”.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق، وقوع “حادث خطف محتمل” وقع في منطقة خليج عُمان التي تقع ضمن بحر العرب.

وأوصت الهيئة، في إشعار تحذيري سابق استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

ورجحت 3 مصادر أمنية بحرية أن تكون قوات مدعومة من إيران قد استولت على ناقلة نفط “أسفلت برينسيس”، التي ترفع علم بنما.

تصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل عُمان، تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران، التي نفت مسؤوليتها عن الحادث.