لدعم جهازك المناعي.. 5 أطعمة يجب تناولها

بغداد - ياسين صفوان - يلعب فيتامين ”A“ دورا كبيرا في العديد من الأمور، فهو مهم للنمو والتطور والتعرف على الخلايا، ويسهم في تحسين الرؤية، ودعم الجهازين المناعي والتناسلي.



كما يعد فيتامين ”A“ مضادا أكسدة بفاعلية قوية، إذ يساعد في الحفاظ على وظائف كل من القلب والرئتين والكلى إلى جانب أعضاء أخرى مختلفة في جسم الإنسان.

ويعد الجزر مصدرا ممتازا لفيتامين ”A“، إذ يحتوي نصف كوب منه على 510 ميكروغرامات.

كما أن هناك العديد من الأطعمة الصحية الأخرى التي تحتوي على فيتامين ”A“ وفيما يأتي أفضل 5 أطعمة غنية بهذا الفيتامين، والتي يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي: وتبلغ الحصة اليومية الموصى بها لفيتامين ”A“ عند الرجال 900 ميكروغرام، والنساء 700 ميكروغرام، والمراهقين والأطفال 300-600 ميكروغرام.كما يعد فيتامين ”A“ مضادا أكسدة بفاعلية قوية، إذ يساعد في الحفاظ على وظائف كل من القلب والرئتين والكلى إلى جانب أعضاء أخرى مختلفة في جسم الإنسان.ويعد الجزر مصدرا ممتازا لفيتامين ”A“، إذ يحتوي نصف كوب منه على 510 ميكروغرامات.كما أن هناك العديد من الأطعمة الصحية الأخرى التي تحتوي على فيتامين ”A“ وفيما يأتي أفضل 5 أطعمة غنية بهذا الفيتامين، والتي يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي: كبد البقر

يعتبر كبد البقر مصدرا غنيا بفيتامين ”A“، ويأتي على رأس القائمة، إذ إن كل 100 غرام منه يحتوي على نحو 25000 وحدة من فيتامين ”A“.



زيت كبد سمك القد

كمكمل غذائي، يقدم زيت كبد سمك القد العديد من الفوائد، إذ إنه محمل بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب وفيتامين d الذي يعزز المناعة، كما أنه مصدر رائع لفيتامين ”A“ بمعدل 4080 ميكروغراما لكل ملعقة طعام. كمكمل غذائي، يقدم زيت كبد سمك القد العديد من الفوائد، إذ إنه محمل بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب وفيتامين d الذي يعزز المناعة، كما أنه مصدر رائع لفيتامين ”A“ بمعدل 4080 ميكروغراما لكل ملعقة طعام.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي طبق جانبي بسيط، لكنه لذيذ لأي وجبة تقريبا، ومع وجود 1100 ميكروغرام من فيتامين ”A“ لكل كوب، فإنها تتفوق بالتأكيد على الجزر النيئ، فقط تأكد من تناول القشرة للحصول على القدر الكامل من فيتامين ”A“ من هذه الدرنات النشوية.

اليقطين

بالإضافة إلى مذاقه الرائع، فإن اليقطين مغذ، ويحمل العديد من الفوائد الصحية، كما أنه محمل بفيتامين ”A“، إذ يحتوي كوب واحد من يقطين مطبوخ (245 غراما) على 706 ميكروغرامات من فيتامين ”A“.

إلى جانب كونه مليئا بالفيتامينات والمعادن، فإن اليقطين منخفض السعرات الحرارية، إذ إن محتوى الماء فيه يصل إلى 94٪، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من بيتا كاروتين وهو كاروتين يحوله جسمك إلى فيتامين ”A“.

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الأخضر والأحمر على نسبة عالية من فيتامين ”A“، كما يعتبر مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة والكالسيوم؛ لأنها مصدر للألياف وحمض الفوليك والحديد، ويمكن إضافة الفلفل للنظام الغذائي عن طريق إضافته إلى المعكرونة والسلطات وما إلى ذلك.