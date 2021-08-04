تراجع اسعار الدولار في الاسواق العراقية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147.900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد الى 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.