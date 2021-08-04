انت الان تتابع خبر تراجع اسعار الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاربعاء، مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147.900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.
وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد الى 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.