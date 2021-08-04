سامسونغ تعمل على إصدار نسخة مطورة من هاتف Galaxy A52

03 أغسطس , 2021
سامسونغ غالكسي القابل للطي by:Mika Baumeister
هاتف Galaxy A52
تواصل شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ جهودها لإصدار المزيد من الهواتف الذكية لمختلف الفئات، حيث تعمل على الهاتف الذكي غالاكسي A52s 5G كإصدار مطور من هاتف Galaxy A52 الذكي الحالي.
وكشف تقرير حديث اليوم الاثنين، عن مواصفات وسعر وألوان وخيارات التخزين الخاصة بالهاتف الجديد، حيث سيكون هاتف Galaxy A52s متاحًا بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وكذلك سعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت، وستبلغ تكلفته 434.64 يورو (515 دولارا أمريكيا).
وسيتوفر الهاتف الذكي في 4 خيارات من الألوان؛ وهي الأبيض والأسود والمينت غرين واللافندر (البنفسجي الفاتح).
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