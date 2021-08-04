الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل مصرف في الكرادة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة على حريق اندلع داخل مصرف وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من الوهلة الأولى وبغضون دقائق سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع داخل السقوف الثانوي في الطابق الثاني داخل مصرف المشرق العربي الاسلامي في منطقة الكرادة تقاطع المسبح تحديداً".



وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني أخلت الموظفين والمراجعين أولاً وباشرت بعمليات الاخماد البسيطة دخل السقوف الثانوي نتيجة عطب كهربائي داخلي وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ودون تأثر عمل المصرف بتقديم خدماته المصرفية للمواطنين".

