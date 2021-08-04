الرافدين يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر اب".

واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".

