انت الان تتابع خبر الرافدين يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق .
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر اب".
واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".
واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".