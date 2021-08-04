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كورونا يتفشى من جديد في موطنه الاصلي

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بغداد - ياسين صفوان - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاربعاء، إن البر الرئيسي سجل 96 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 90 حالة قبلها بيوم.
وأوضحت اللجنة، أن 71 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 61 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 27 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93289 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.


وعادت الصين مجددا للإغلاقات، بعدما أعلنت بوقت سابق سيطرتها المبدئية على الوباء في البلاد، وسط مخاوف من تفشي متحور دلتا.

وأعلنت حكومة مدينة ووهان وسط الصين أن المدينة، التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر 2019، ستخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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