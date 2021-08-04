اسعار النفط تتراجع بفعل انتشار المتحور 'دلتا'

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتا ، أو 0.04٪ ، إلى 72.38 دولارًا للبرميل ، اعتبارًا من 05:10 بتوقيت جرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 70.39 دولار للبرميل.وتكافح الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، مع تفشي سريع الانتشار لمتغير دلتا شديد العدوى الذي يخشى الكثير أن يحد من الطلب على الوقود في وقت يرتفع فيه تقليديًا في كلا البلدين.

وفي الصين ، دفع انتشار النوع من الساحل إلى المدن الداخلية السلطات إلى فرض تدابير صارمة للسيطرة على تفشي المرض. ومع ذلك ، فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الخليج قد تعوض مخاوف الطلب.



كما قدمت بيانات المخزونات الأمريكية بعض الدعم للأسعار مع انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير والبنزين.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 879 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 30 يوليو/تموز ، وفقًا لمصدرين بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات ، أن مخزونات البنزين تراجعت 5.8 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 717 ألف برميل.

