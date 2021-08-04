العمليات البحرية البريطانية تعلن انتهاء حادثة "سفينة خليج عمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، انتهاء حادثة السفينة "أسفالت برينسيس" التي رجحت مصادر أمنية بحرية، تعرضها للاختطاف في خليج عمان.

وقالت هيئة العمليات البحرية البريطانية، من صعدوا على متن ناقلة النفط تركوها، والناقلة في أمان وانتهت الواقعة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) بأن سفينة "أسفالت برينسيس" "قد تكون تعرّضت لعملية خطف" في خليج عمان.

وأوصت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية، السفن التي تعبر المنطقة بالتزام "الحذر الشديد"، فيما أشار الموقع الإلكتروني لمجلة " لويدز ليست" البريطانية بأن السفينة تتجه لإيران.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل، إنّ تقييمات أجهزتهما الاستخباراتية خلصت إلى أن طائرة مسيرة إيرانية نفذت الهجوم.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء تعليقاً على ما أوردته وكالة الأمن البحري البريطانية إن "المعلومات الأولى تثير قلقا كبيرا"، من دون أن تعلّق على طبيعة ما حصل.

وأضافت "نتابع تطوّر الوضع، ونحن على اتّصال وثيق بلندن وشركاء آخرين".

من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "لاحظنا سلوكا معاديا يثير قلقا كبيرا من جانب إيران، ويشمل ذلك المجال البحري، بالنسبة إلى هذا الحادث، من المبكر جدا تقديم تفسير".

من جهته، أشار الموقع الإلكتروني لمجلة " لويدز ليست" البريطانية التي تُعتبر مرجعا في بيانات الملاحة البحرية بأن السفينة متجهة إلى إيران تحت مراقبة رجال مسلحين.