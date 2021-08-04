واشنطن قلقة من أنباء اختطاف سفينة بخليج عمان وتنسق مع الحلفاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء، متابعة حادث السفينة "أسفالت برينسيس" بخليج عمان.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن تتابع الحادث عن قرب وتعمل على التنسيق مع الحلفاء بالمنطقة.

وفي السياق أعلن البيت الأبيض، أن التقارير بشأن حادث السفينة في خليج عُمان تبعث على القلق الشديد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت بريطانيا أنها فتحت تحقيقا عاجلا بشأن حادث السفينة "أسفلت برينسيس" في خليج عمان.

وأعربت مصادر بريطانية عن اعتقدها بأن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرضت للخطف في منطقة خليج عمان، طبقا لصحيفة ذا تايمز.

وقالت المصادر، طبقا للصحيفة، إن "العمل جار على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة".

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن "حادث خطف محتملا" وقع قبالة ساحل خليج عمان، دون أن تقدم تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية.