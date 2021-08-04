عاجل.. إصابات جراء انفجار قرب منشأة عسكرية في كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصيب عدة أشخاص جراء انفجار وقع، اليوم الأربعاء، بالقرب من منشأة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب مسؤولون أفغان.



ويأتي ذلك بعد ساعات من مقُتل أربعة أشخاص، وإصابة 20 في هجمات استهدفت كابول مساء الثلاثاء، بحسب ما قال مسؤولان أمنيّان أفغانيّان.

وهز العاصمة الأفغانيّة مساء الثلاثاء ما لا يقلّ عن انفجارين قويّين، أعقبهما إطلاق نار كثيف.

وقالت وزارة الداخليّة إنّ سيّارة مفخّخة انفجرت خارج منزل وزير الدفاع الأفغاني قبل أن يتواجه مهاجمون راجلون مع قوى الأمن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدّث باسم وزارة الداخليّة الأفغانيّة مرويس ستانيكزاي أنّ الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء في كابول واستُخدمت فيه سيّارة مفخّخة وشارك به مهاجمون بالقرب من منزل وزير الدفاع الأفغاني، قد "انتهى وقُتِل جميع المهاجمين".

من جانبها علقت واشنطن على سلسلة الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، بالقول إنها تحمل بصمات حركة طالبان.