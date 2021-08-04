شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوصى الحكومة بإعداد كوادر متخصصة للتنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بتوجيه البرامج التدريبية التى تضعها الجهات التابعة لوزارة التخطيط (معهد التخطيط القومى، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة)، نحو سيادة ثقافة التفكير الاستراتيجى بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التى يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات .

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التى وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، فى تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021)، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 21/22، والتى وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

ويوصى تقرير اللجنة الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة فى كل جهة حكومية تعمل كفرق أزمات تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التى يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، مع إعلان حالة التقرير للحكومة، نبه على لجان المجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.