زعيم المعارضة التركية يشن أعنف هجوم على أردوغان ونظامه

محمد الفلاح - الأربعاء 4 أغسطس 2021

هاجم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب إخفاق الحكومة التركية في حل أزمة الحرائق المشتعلة في عدد من المحافظات الجنوبية التركية، وقال، «حكومة القصر جعلت دولتنا عاجزة».



ووفقًا لما ذكره موقع «سوزجو» التركي، قال كليتشدار أوغلو في مؤتمر صحفي، «نحتاج على الفور إعداد دولتنا من أجل الأزمات المناخية. بلدنا في وسط أزمة مناخي ولكن حكومة القصر لا تسمع التحذيرات».

وأضاف، «إذا كان الرئيس غير قادر على وضع خطة رئيسية لمنع حرائق الغابات، فلا يمكن لذلك الرئيس منع ما يحدث إذا لم يستطع رئيس رؤية أن حرائق الغابات تتزايد باستمرار في فترات زمنية مدتها 5 سنوات، وإذا رآها وفهمها ولم يتخذ الاحتياطات، فلن يتمكن من منعها إذا كان الرئيس لا يعرف أن حرائق الغابات ستزداد مع الاحتباس الحراري، لن يستطيع منعها». مضيفًا، «وإذا أغلق مركز تدريب الأشخاص في إزمير على مكافحة الحرائق، فلن يستطيع منع حرائق الغابات».

يُذكر أن تركيا تمر بأسبوع كارثي في الوقت الحالي، وذلك مع استمرار الحرائق في سبع محافظات بحصيلة ضحايا تجاوزت 500 مصاب و8 ضحايا، بخلاف الخسائر المادية في المنازل والفنادق والمنشآت العامة.