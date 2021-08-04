في عهد أردوغان.. تقرير يكشف أن الغلاء يضرب أسعار الغذاء والطاقة بتركيا

تسارع معدل التضخم في تركيا للشهر الثاني خلال يوليو/تموز الماضي، مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة، بما يخالف توقعات إدارة الرئاسة في تركيا.

والبيانات الأخيرة تقلل من احتمالية خفض سعر الفائدة خلال الصيف، وهو الهدف الذي يسعى إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وارتفعت مكاسب أسعار المستهلك لتصل نسبتها إلى 18.95% بعد أن كانت تبلغ 17.53% في يونيو/حزيران، في نسبة تأتي أعلى من متوسط ​تقديرات المحللين البالغة 18.6%، بحسب مسح أجرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكرت "بلومبرج" أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.8% عما كانت عليه في يونيو/حزيران.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21.51% عن العام السابق، بالمقارنة مع 17.3% في يونيو/حزيران، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

كما أظهر مؤشر التضخم الأساسي ارتفاع الأسعار - باستثناء البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - بنسبة 17.22% بصورة سنوية، بانخفاض عن نسبة 17.5% التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها.