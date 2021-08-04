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كورونا.. 53 إصابة جديدة و5 وفيات في مصر

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيانها اليومي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعافي 801 حالة من المصابين بالفيروس، وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 232 ألفا و 60 حالة حتى مساء الثلاثاء.

وأضافت أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر، بلغ 284 ألفا و 415، من بينها 16 ألفا و 540 حالة وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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