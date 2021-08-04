تقارير بريطانية ترجح اختطاف سفينة بخليج عمان و"توجهها" لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) بأن سفينة "أسفالت برينسيس" "قد تكون تعرّضت لعملية خطف" في خليج عمان.

وأوصت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية، السفن التي تعبر المنطقة بالتزام "الحذر الشديد"، فيما أشار الموقع الإلكتروني لمجلة " لويدز ليست" البريطانية بأن السفينة تتجه لإيران.



ويأتي الحادث بعد خمسة أيام على هجوم استهدف ناقلة نفط في بحر عمان، أسفر عن قتيلين، ونسبته قوى غربية عدة بينها الولايات المتحدة إلى ايران.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل، إنّ تقييمات أجهزتهما الاستخباراتية خلصت إلى أن طائرة مسيرة إيرانية نفذت الهجوم.

والاثنين، تعهّدت الولايات المتحدة تنسيق "ردّ جماعي" مع حلفائها على إيران، بعد تحميلها مسؤوليّة الهجوم على السفينة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء تعليقاً على ما أوردته وكالة الأمن البحري البريطانية إن "المعلومات الأولى تثير قلقا كبيرا"، من دون أن تعلّق على طبيعة ما حصل.

وأضافت "نتابع تطوّر الوضع، ونحن على اتّصال وثيق بلندن وشركاء آخرين".

من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "لاحظنا سلوكا معاديا يثير قلقا كبيرا من جانب إيران، ويشمل ذلك المجال البحري، بالنسبة إلى هذا الحادث، من المبكر جدا تقديم تفسير".

وأفاد محللون في شركة "درياد غلوبال" المتخصصة في الأمن البحري بأن السفينة المعنية بالحادث ترفع علم بنما واسمها "أسفالت برينسس".

من جهته، أشار الموقع الإلكتروني لمجلة " لويدز ليست" البريطانية التي تُعتبر مرجعا في بيانات الملاحة البحرية بأن السفينة متجهة إلى إيران تحت مراقبة رجال مسلحين.

وقال الناطق باسم الخارجيّة الإيرانيّة سعيد خطيب زاده الثلاثاء في بيان عبر تويتر، أن "نشر معلومات عن حوادث متتالية مرتبطة بسفن في الخليج العربي وفي بحر عمان يثير شبهات كبيرة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، إن "الأفعال الإيرانية تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة".