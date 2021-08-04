شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة مشروع "كارت الفلاح" بتكلفة تقديرية 128.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 128.5 مليون جنيه، منها 63.1 مليون جنيه بند تجهیزات، و63 مليون جنيه نفقات إيرادية مؤجلة، و2.4 مليون جنيه بند أبحاث ودراسات.

- الإعداد لتسليم "الكارت" للمزارعين الذين تم تسجيل بياناتهم على المنظومة الإلكترونية بعد المراجعة والتدقيق للبيانات.

- تكملة أعمال مطابقة الأحواض بالجمعيات بالتعاون مع ممثلى الهيئة المصرية للمساحة.

- إتمام أعمال الحصر لموسمى الزراعة.

- إتمام أعمال الرفع المساحى، بالتعاون مع الهيئة المصرية للمساحة، ومقارنته بما تم تسجيله على المنظومة.

- حصر التعديات على الحيازات الزراعية.

- متابعة استكمال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الزراعة من خلال المنظومة الإلكترونية.