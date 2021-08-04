11 نصيحة.. تعرف على كافة الإرشادات والتعليمات الخاصة بالعداد "أبو كارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

تعكف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا على التوسع وإحلال العدادات مسبقة الدفع بديلة للعدادات التقليدية، لما تمثله من سهولة ويسر على المواطنين وعدم وجود شكاوى متعلقة باستخدامها.

ويستعرض الخليج 365 الخطوات التي يجب اتخاذها وتطبيقها عند تركيب عداد مسبق دفع جديد لتجنب الوقوع في أخطاء أو مشكلات وهي كالتالي:-

1- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين أثناء تركيب العداد وضع بطاقة المشترك بالداخل للتأكد من تطابق الكود وعمل الكارت بشكل جيد.

2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3- ألا تتجاوز رسوم العميل الحد المسموح به في العداد، مما يؤدي إلى استنفاذ الرصيد.

4- عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع بطاقة الشحن داخل العداد ثم التأكد من عملها بشكل جيد.

5- يتم وضع الكارت على العداد قبل التحميل وذلك للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة تفيد بعدم إمكانية تحميلها.

6- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع البطاقة على العداد للتأكد من نقل البيانات بشكل صحيح.

7- لا تختار اليوم الأول من كل شهر للشحن وذلك لتجنب الازدحام في مراكز الشحن.

8- الاعتماد على توفير المصابيح الكهربائية حول المنزل لتقليل استهلاك الكهرباء.

9- لا تترك الأجهزة متصلة بالمنزل أبدًا لتقليل الاستهلاك.

10- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل جميع الأجهزة الكهربائية وقراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

11- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء حفاظا على الاستهلاك.​