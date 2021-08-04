جريمة في المول.. من قتل "نجلاء" عاشقة العمل الخيري بالبحيرة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

"وإن أتاكم خبر موتي فتصدقوا على روحي ولو بنصف تمرة"؛ وكأنها كانت تشعر بدنو الأجل كتبت نجلاء نعمة الله سعيد هذا المنشور على صفحتها بـ "فيسبوك" قبل أسابيع قليلة من مقتلها داخل مول شهير في حادث مفجع اهتزت له مدينة كفرالدوار في محافظة البحيرة.

عُثر على جثمان نجلاء، أمس الثلاثاء، داخل عيادة تعمل بها سكرتيرة بمول شهير في مدينة كفرالدوار، وهي مسؤولة عن جروب "جيرلز في الخير"، المخصص لأعمال الخير والتطوع في محافظتها، يعرفها الجميع بجهدها في تجميع الصدقات والأموال لمساعدة الفقراء والمساكين

عدد كبير من أهالي كفرالدوار أجمع على حسن خلق الفتاة التي عُرف عنها حبها للعمل الخيري والتطوعي؛ فيقول أحمد الجنايني: "نجلاء أعرفها من 3 سنين، بداية معرفتي بيها كنا بنجمع صدقات مع بعض لحالات مديونة وحالات مريضة، نجلاء كانت بتسعى في الخير في كل الاتجاهات والله وكانت من أطيب الناس ومكنش عندها أي مشكلة إنها تروح لأي حتة عشان بس تتيقن إن الصدقة طالعة لأهلها، ربنا يرحمها ويصبر أهلها ويجازيها خير عن سعيها وينتقم من اللي قتلها أشد انتقام".

وتضيف شيماء: "قلبي وجعني عليكي وجع، المول إللي حصل فيه الحادث قلت كذا مره، إن لو اتقتل فيه قتيل محدش هيحس فيه كام دور كده حرفيًا عاملين شبه المغارة، لازم الإدارة تتحاسب بجد في الموضوع ده"، بينما تتحدث صديقتها رانيا: "ما لحقتش تفرح بتخرجها، كانت طالبة في آخر سنة في كلية التجارة، وكانت تُسخر حياتها للعمل الخيري والتطوع".

"قتل نجلاء مش بس وجع قلوب أهلها وأصحابها، لا ده وجع كفرالدوار كلها، وجع كل حد سمع عن الحادثة دي، شكل أهلها وناسها وهما واقفين مش مصدقين إن بنتهم خلاص مش هيشوفوها تاني"؛ تقول "دينا"، بينما أفاد شهود عيان بأن الضحية كانت ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، وبها آثار خنق وعدة طعنات بسكين.

وقد تشكل فريق بحث بالاشتراك مع فرع الأمن العام والبحث الجنائي بقسم كفر الدوار، لكشف غموض وملابسات الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية.​