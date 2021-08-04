شكرا لقرائتكم خبر عن بجانب خسائر فادحة.. مقتل وإصابة ما لا يقل عن 18 من الحوثي بالجوف اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أن مجموعة من ميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر، إلا أن قوات الجيش اليمني كانت لهم بالمرصاد، مؤكداً أن المعارك انتهت بفرار الميليشيا بعد مصرع وجرح ما لا يقل عن 18 من عناصرها.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثي الإرهابية في مواقع متفرقة بالجبهة، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد من ضمنها تدمير عربة مدرعة وطقم ومصرع جميع من كانوا على متنهما، مشيراً إلى أن الجيش استعاد أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار.