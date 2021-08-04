شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تحذر من اندلاع حرب أهلية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها، للاعتداءات التي تنفذها طالبان في أفغانستان منذ أسابيع.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: رأينا التقارير حول الانفجار في كابل اليوم، ولا نستطيع تأكيد الهدف وندين الاعتداءات التي تقوم بها طالبان منذ أسابيع ونقف إلى جانب السلطات الأفغانية وندعمها.
وحذر برايس، من إمكانية اندلاع حرب أهلية هناك إذا واصلت طالبان سعيها إلى حل عسكري، مشدداً على ضرورة اعتماد الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى حل دائم للنزاع في أفغانستان.