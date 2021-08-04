شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تحذر من اندلاع حرب أهلية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها، للاعتداءات التي تنفذها ‏طالبان في أفغانستان منذ أسابيع.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: رأينا التقارير حول الانفجار في كابل اليوم، ولا نستطيع ‏تأكيد الهدف وندين الاعتداءات التي تقوم بها طالبان منذ أسابيع ونقف إلى جانب السلطات الأفغانية ‏وندعمها.‏

وحذر برايس، من إمكانية اندلاع حرب أهلية هناك إذا واصلت طالبان سعيها إلى حل عسكري، ‏مشدداً على ضرورة اعتماد الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى حل دائم للنزاع في أفغانستان.‏