شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن فشل مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشل لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبي في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي بخصوص «مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات».

وأوضح بيان للبعثة عقب اختتام لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في اجتماعها الافتراضي الرابع والأخير، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، أمس الثلاثاء، أن الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر المقبل، مضيفًا إنه كان قد طُرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية، التي حددها أعضاء اللجنة.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة أقروا بأن جميع إمكانات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، موضحًا أنهم طلبوا من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

وأعربت البعثة عن توقعها وتطلعها في أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر على النحو، الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021.

من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، التزام حكومته بتقديم أوجه الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستعدادها لتأمين الانتخابات، وأن يكون هناك تواصل بين الحكومة والمواطنين من خلال عقد ندوة أسبوعية للجنة الحكومية المعنية بتنفيذ الانتخابات، تقدم من خلالها آخر تطورات الاستعدادات وتجهيزات الحكومة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.