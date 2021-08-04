شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: لن نسمح للأسطول الأمريكي بالتجول عند شواطئنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح عضو مجلس النواب الروسي (الدوما)، روسلان بالبيك، بأن موسكو لن تسمح بتجول الأسطول الأمريكي عند شواطئها.

وقال بالبيك في تصريح خاص لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» نشر أمس الثلاثاء: «نعرف أن الأسطول الأمريكي أقوى أسطول في العالم، ولكن هذا لا يعني أننا نسمح له بالتجول عند شواطئنا.

وتلقى الطراد الأمريكي ضربة في نهاية الثمانينيات بينما أعادت انفجارات القنابل البصر للمدمرة البريطانية مؤخرًا، أي أن بوارج حلف الناتو لا يمكن أن تستمتع بالنزهة هناك».