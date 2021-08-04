"تحرش بـ 11 امرأة".. بايدن يدعو حاكم نيويورك للاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، أن الحاكم أندرو كومو "تحرش جنسيا بالعديد من النساء"، فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، كومو، للاستقالة.

ويأتي ذلك في سياق إعلان نتائج تحقيق مستقل في مزاعم طاولت هذا الديموقراطي النافذ، وأدت إلى مطالبات باستقالته الفورية.

ويذكر التقرير المثير، تفاصيل ادّعاءات 11 امرأة ترسم صورة "مزعجة جدّاً لكنّها واضحة" لنمط من سلوك مسيء مارسه الحاكم وكبار موظفيه، وفق جيمس، وهي مزاعم سارع كومو إلى نفيها.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحاكم الديموقراطي لنيويورك أندرو كومو للاستقالة، بعد نشر تحقيق يتهمه بسلسلة من أعمال التحرش الجنسي.

وقال بايدن في البيت الأبيض "أعتقد أنه يتعيّن عليه الاستقالة"، وكان كومو أكد في وقت سابق أنه "لم يلمس أبدًا أيّ شخص بطريقة غير لائقة"، ملمّحاً إلى أنّه يستبعد تقديم استقالته.

ولم يتّضح ما إذا كان سيواجه كومو محاكمة جنائيّة، فيما أشارت المدعية العامة إلى أن التحقيق كان "مدنيّاً بطبيعته".

وقالت جيمس خلال مؤتمر صحفي إن التحقيق الذي استمر خمسة أشهر "خلُص إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيّاً بالعديد من النساء، وانتهك بذلك القانون الفدرالي وقانون الولاية".



وتابعت أن التحقيق وجد أيضا أن كومو "تحرّش جنسيّاً بموظّفات حاليّات وسابقات في ولاية نيويورك عبر لمسهنّ بطريقة غير مرحّب بها وغير رضائيّة وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية أوجدت بيئة عمل معادية للنساء".

وأشارت إلى أن التحقيق خلص كذلك إلى أن كومو وفريقه اتّخذا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار.

وفور صدور التقرير، أصدر كومو بياناً متلفزاً ينفي فيه كلّ تلك المزاعم، وقال "أوّلاً، أريدكم أن تعلموا منّي مباشرة أنني لم ألامس أيّ شخص بشكل غير لائق ولم أدل بتعليقات جنسيّة غير لائقة".

وأوضح كومو أنه نشر ردا على كلّ ادّعاء وجّهته النساء ضدّه على موقعه الإلكتروني، مضيفا "رجاء، خذوا الوقت الكافي لقراءة الحقائق ثم اتخذوا قراركم".

وأشار إلى أن الاستقالة غير واردة، قائلا "ما يهمني في نهاية اليوم هو إنجاز أقصى ما يمكنني القيام به من أجلكم، وهذا ما أفعله كل يوم. ولن أصرف انتباهي عن هذا العمل. لدينا الكثير لنفعله".

وادّعت ثماني نساء على الأقل، من مساعدات سابقات أو حاليات، أنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو، وهو ديموقراطي أشيد به على الصعيد الوطني لطريقة تعامله مع أزمة كوفيد-19 في نيويورك في بداية الجائحة.