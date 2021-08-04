سامح شكري يسلّم الرئيس التونسي رسالة من السيسي

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، وزير الخارجية سامح شكري، حاملاً رسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت الرئاسة التونسية بياناً، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم، قات فيه إن هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعباً، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كورونا والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.

وأكّد الرئيس التونسي حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

من جانبه، نقل سامح شكري للرئيس التونسي عبارات احترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.

وقال شكرى إن مصر تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.