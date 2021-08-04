شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن الاستثمارات الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، عن عدد المستفيدين في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بخطة العام، وتوزيع القرى التي ستستفيد من المبادرة، حيث تضمنت مجموعة من الأرقام الهامة يمكن استعراضها على النحو التالى:

- بلغ عدد المستفيدين من المواطنين خلال عام 17.6 مليون نسمة فى 1376 قرية وذلك في 20 محافظة.

- وجهت الحكومة استثمارات حكومية لمبادرة حياة كريمة قدرها 358.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

- شملت الاستثمارات الحكومية 6 مليارات جنيه بند تعويضات لمشروعات استثمارية و9.8 مليار جنيه بند احتياطات بنسبة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته.

- تشمل اعتمادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المخصصات المالية الخاصة بتمويل مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري خلال العام الحالي 21/22 نحو 75 مليار جنيه.

- تحظي وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف بنحو 70 مليار جنيه، بنسبة تناهز 20% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.

- يٌخصص ما يزيد علي 50 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لوزارات النقل والاتصالات والكهرباء، تجسيدا لضرورة متابعة التطورات التقنية المعاصرة التى تشهدها نظم النقل واللوجيستيات والاتصالات في ظل الثورة الصناعية الرابعة.