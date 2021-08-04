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بلينكن يؤكد التزام واشنطن "القوي والدائم" تجاه أفغانستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة "القوي والدائم" تجاه أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وشدد بلينكن وغني على ضرورة تسريع مفاوضات السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحترم حقوق كافة الأفغان، بمن فيهم النساء والأقليات، وتتيح للشعب الأفغاني اختيار قادته بحرية، وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

وأدان بلينكن وغني هجمات طالبان المستمرة، "والتي لا تولي أي اعتبار للحياة البشرية وحقوق الإنسان"، كما نددا بفقدان أفغان أبرياء أرواحهم وتشريد المدنيين.

وتعهد بلينكن وغني بالبقاء على اتصال وثيق في المستقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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