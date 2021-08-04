إصابة 21 عاملاً في تصادم سيارة نقل بأتوبيس في السويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 21 عامل في حادث تصادم اتوبيس كانوا يستقلونه، بسيارة نقل في طريق "الأدبية - السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام.

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس تلقت بلاغًا في الساعة الأولى من اليوم الأربعاء من قائدي السيارات المارة بطريق "السويس - السخنة" بتصادم أتوبيس يتبع شركة شهيرة لإنتاج السيراميك وسيارة نقل على مسافة 2 كيلو جنوب ميناء الأدبية.

وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف 15 سيارة لموقع الحادث، وجرى تقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمصابين داخل السيارات.

نُقل المصابون إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، ووفقًا لتقرير حالة المصابين، فإن الاصابات تراوحت بين سحجات وكدمات وجروح سطحية واشتباه كسر بالعمود الفقري.

قال شهود عيان إن الأتوبيس كان في طريقة إلى المصنع بالسخنة يستقله عمال الوردية الثالثة وإن الحادث وقع بسبب رعونة سائق السيارة النقل إذ لم يراع ترك مسافة بينه والأتوبيس فضلاً عن القيادة بسرعة زائدة. ​