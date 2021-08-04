بالأسماء.. حركة جديدة بين مساعدي مدير أمن كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

اعتمد مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح، حركة تسكين مساعديه لقيادة الإدارات المختلفة داخل المديرية.

تضمنت حركة تسكين المساعدين تولي اللواء هشام مطر مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء محمود الكموني للوحدات، واللواء أيمن بكري للشئون المالية، واللواء وائل الأشوح للشرطة المتخصصة.

وشملت الحركة أيضًا تولي اللواء عبدالحليم فايد التدريب والأفراد، واللواء أشرف النويشي إدارة شئون الخدمة، واللواء عبدالعزيز سليم لفرقة شرطة الحامول، واللواء محمد جندية لفرقة شرطة دسوق.​