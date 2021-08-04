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السعودية تجدد وقوفها إلى كل ما يدعم استقرار تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - - (أ ش أ)

بحث مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

واستعرض المجلس وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" تطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها بلادها وبما يحقق العيش الكريم لشعبها وازدهاره، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانبها لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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