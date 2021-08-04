وأشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مباشرة من أجل العودة المتبادلة إلى الامتثال لاتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (jcpoa).
وقال: من الواضح جداً أن المسؤولين في الحكومة الإيرانية لديهم قرارات لاتخاذها داخل نظامها الخاص حول المسار الذي يريدون متابعته، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا وحلفائنا في الخمسة زائد واحد، وهناك قدر كبير من الإجماع والقناعة المشتركة بين تلك المجموعة بأنه يجب ألا يُسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي أبداً.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: نقف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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