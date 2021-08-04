التاريخ الدموي والمظاهرات شواهد تنصيب رئيسي

من ناحية أخرى، نظم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مظاهرات في 15 مدينة حول العالم، للمطالبة بمحاكمة «رئيسي» المتورط في الجرائم ضد الإنسانية.
تدنٍ وإقصاء
شدد «رئيسي» على أنه «تم التعرف على المشكلات التي تواجهها البلاد»، متعهدا باتخاذ إجراءات في سبيل إزالتها. قد فاز «رئيسي» في الانتخابات، التي أجريت في يونيو الماضي، وسط نسب مشاركة متدنية، وإقصاء لأبرز المرشحين الذين كان بمقدورهم منافسة «رئيسي» المقرب من «خامنئي».
وفي الوقت الذي كان يتولى فيه «رئيسي» الرئاسة في طهران، نظم أنصار منظمة «مجاهدي خلق» والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مظاهرة أمام مبنى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين.
هذه المظاهرة جزء من سلسلة من المظاهرات العالمية التي تقام في وقت واحد بـ15 مدينة رئيسية حول العالم.
في هذه الأثناء، تشتد الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد، ولا سيما في محافظة «خوزستان» الجنوبية، ووصل نطاق الاحتجاجات حتى العاصمة الإيرانية (طهران).
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