3 عواصم أفغانية تحت حصار طالبان

ذكر سكان ومسؤولون أن حركة طالبان تقدمت في جنوب أفغانستان، واستولت على تسعة من أصل 10 مناطق في عاصمة مقاطعة هلمند. فيما شنت القوات الحكومية الأفغانية غارات جوية، بدعم من الولايات المتحدة، في محاولة للدفاع عن مدينة لعسكر جاه، التي سيخلف سقوطها نقطة تحول رئيسية في الهجوم الذي شنته طالبان خلال الأشهر الماضية، حيث تكمل القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي انسحابها من الدولة التي مزقتها الحرب. وستكون أيضًا أول عاصمة إقليمية تحتلها طالبان منذ سنوات.

فعسكر جاه واحدة من ثلاث عواصم إقليمية تخضع لحصار طالبان مع العاصمتين الإقليميتين في مقاطعة قندهار المجاورة، وفي مقاطعة هرات الغربية.

حصار السكان

وبين سكان المدينة، الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتيد برس عبر الهاتف، أن القتال جعلهم محاصرين داخل منازلهم وغير قادرين على الخروج للحصول على الإمدادات الأساسية.

وقالوا، إن مقاتلي طالبان نزلوا علانية إلى الشوارع، وإن جميع مناطق شكر جاه باستثناء منطقة واحدة كانت تحت سيطرة طالبان.

وتم إرسال وحدات كوماندوز النخبة من كابول لمساعدة القوات الأفغانية حيث احتفظت الحكومة بالمباني الحكومية الرئيسية، بما في ذلك مقرات الشرطة والجيش المحلية.

وأكد مجيد أخوند، نائب رئيس مجلس محافظة هلمند، أن طالبان تسيطر على تسع مناطق لشكر جاه، وكذلك على محطة التلفزيون والإذاعة بالمدينة، اللتين توقفتا عن البث.

الإخلاء الفوري

وحث قائد القوات الأفغانية في هلمند، الجنرال سامي السادات، في رسالة صوتية تمت مشاركتها مع الصحفيين، السكان في الأحياء التي استولت عليها طالبان على الإخلاء الفوري، رغم أنه لم يوضح كيف يمكنهم فعل ذلك وسط الاشتباكات المستمرة. كانت الرسالة مؤشرا على مزيد من الضربات الجوية المخطط لها.

قال السادات: «أرجوكم أجلوا عوائلكم من بيوتكم ومحيطهم». لن نترك طالبان على قيد الحياة.... أعلم أنه صعب... نحن نفعل ذلك من أجل مستقبلك. سامحنا إذا نزحت لبضعة أيام، يرجى الإخلاء في أقرب وقت ممكن».

انسحاب متسرع

وألقى الرئيس الأفغاني أشرف غني باللوم على الانسحاب المتسرع لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في تدهور الوضع الأمني ​، في حين يقول محللون، إن الفساد العميق وضعف التدريب ترك القوات الأفغانية مرهقة، مما جعل وحدات الكوماندوز النخبة هي الحصن الوحيد ضد حركة طالبان المتقدمة.

وتضررت القوات الجوية الأفغانية بشكل خطير من الانسحاب الأمريكي وحلف شمال الأطلسي، والذي شمل متعاقدين حافظوا على أسطول الطائرات المقاتلة. وقالت هيئة الرقابة في واشنطن التي تشرف على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي أنفقت في أفغانستان، إن الطائرات الأفغانية تطير بنسبة 25 % أطول مما كان ينبغي قبل صيانتها.

وفي هرات، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، بدت القوات الأفغانية، الثلاثاء، قادرة على صد حركة طالبان، مع وجود المسلحين على أطراف المدينة. كما أعيد فتح مطار مدينة هرات المدني.

وقد شجبت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الذي تسبب فيه كلا الجانبين في الصراع الوحشي المتزايد. ودعت إلى إنهاء سريع للقتال في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.

وقالت الأمم المتحدة في الأيام الثلاثة الماضية، إن عشرة مدنيين قتلوا في لشكركاه وأصيب 85 آخرون. في جنوب قندهار، قتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين وأصيب 42 آخرون.

طالبان والجيش الأفغاني

عسكر جاه واحدة من ثلاث عواصم إقليمية تخضع لحصار طالبان أثناء تصعيدها لهجومها على القوات الحكومية

اجتاحت طالبان في الأشهر الأخيرة عشرات المناطق في جميع أنحاء البلاد، والعديد منها في مناطق نائية وريفية قليلة السكان

وجهت طالبان أسلحتها نحو عواصم المقاطعات حيث اكتمل انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بنسبة تزيد على 95 %.

العاصمتان الإقليميتان الأخريان تحت الحصار في مقاطعة قندهار المجاورة، وكذلك في الجنوب، وفي مقاطعة هرات الغربية

غالبًا ما استسلمت القوات الأفغانية في تلك المعارك أو انسحبت دون قتال

استولت طالبان على العديد من المعابر الحدودية المربحة

تفتقر القوات الأفغانية إلى إعادة الإمدادات والتعزيزات