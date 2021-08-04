حلول مصرية.. زيادة سعر الرغيف

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه يعتزم زيادة ثمن رغيف الخبز المدعم، الذي اعتاد المواطنون المصريون شراءه بـ5 قروش، في محاولة لتوفير ميزانية التغذية المدرسية للطلاب، وذلك خلال فعالية افتتاح أحد المشروعات الغذائية الصناعية بمحافظة المنوفية في دلتا النيل، وبثها التلفزيون الرسمي.

وأوضح «السيسي» للحضور: «ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفا بثمن سيجارة.. هذا الأمر يجب أن يتوقف».

أتت التصريحات في سياق الحديث عن توفير ميزانية بـ8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.