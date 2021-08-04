53.3 مليون دولار دعم أميركي للاجئين بالعراق

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (وكالات)

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمساهمة الولايات المتحدة البالغة 53.3 مليون دولار، لدعم برامج الحماية والمساعدة التي تقدمها المفوضية للأشخاص النازحين الضعفاء، واللاجئين السوريين في العراق.

ووفقاً لبيان المفوضية: «ترفع هذه المساهمة إجمالي مساهمة الولايات المتحدة للمفوضية في العراق في عام 2021 إلى 88 مليون دولار، وتم حتى الآن تمويل عملية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق بنسبة 35%».

يشار إلى أن هناك أكثر من 247 ألف لاجئ سوري و1.2 مليون نازح يعيشون حاليًا في العراق. وقالت المفوضية: «لقد كان تأثير جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي شديدًا وبشكل ملحوظ تجاه هذه العائلات الضعيفة، التي تعيش في ظل نزوح مطول وفي ظل ظروف معيشية مزرية».

وقال السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر: «إن مساهماتنا تجاه المفوضية تعزز التزامنا تجاه الشعب العراقي، من أجل إيجاد حلول طوعية ومستدامة وطويلة الأجل لأولئك المواطنين الذين عانوا من قبضة «داعش»، ويسعون الآن للعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم».