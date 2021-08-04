تفجير مقر لحزب «البعث» في درعا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أعلن فرع درعا لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي» الحاكم في سوريا أن مجهولين فجروا مقر الحزب في مدينة داعل في المحافظة التي تعيش حالة من الترقب الحذر. وقال فرع الحزب: إن المقر يقع وسط مدينة داعل في الريف الأوسط للمحافظة، وأوضح أن مجهولين فخخوا المقر وفجروه ليلاً، وإن الأضرار اقتصرت على الماديات. وذكرت صفحات إخبارية معارضة للحكومة السورية من درعا أن المستهدَف كان مقراً لأفراد وضباط المخابرات الجوية، وأضافت صفحة «تجمع أحرار حوران» أن المخابرات الجوية أخلت أفرادها من مبنى الحزب قبل يومين.