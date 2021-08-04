سيول جارفة تخلف أضراراً كبيرة في إب

ابوظبي - سيف اليزيد - إب (وكالات)

تدفقت سيول جارفة في «وادي بنا» بمديرية «السدة» شمال شرق محافظة إب نتيجة سقوط أمطار غزيرة شهدتها المديرية وماجاورها، تسببت بأضرار مادية كبيرة في الأراضي والممتلكات. وقال سكان محليون إن «الوادي الشهير في المحافظة الواقعة وسط البلاد، شهد سيولًا غزيرة لم يشهدها منذ بداية العام أدت إلى جرف عشرات الأراضي الزراعية والطرقات وممتلكات الأهالي».

وأشارت المصادر إلى أن تساقط الأمطار الغزيرة امتد أيضاً إلى مديريتي، «النادرة والشعر»، مشيرةً إلى أن السيول جرفت محطة كهرباء تجارية وسيارة وممتلكات مادية وأراضي زراعية.