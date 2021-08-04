مؤتمر دولي لدعم لبنان اليوم بمشاركة 50 دولة

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، بحذر شديد إلى المشهد اللبناني مع انطلاق المؤتمر الدولي الذي دعت إليه باريس لينعقد عبر الفيديو في الذكرى الأولى للانفجار المروع الذي هزّ مرفأ بيروت.

واختارت باريس يوم 4 أغسطس موعداً لعقد المؤتمر، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي سبب خسائر بشرية ومادية هائلة، وعمق الأزمة السياسية في لبنان.

ويهدف المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مساعدة اللبنانيين الغارقين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، والخروج من التدهور والتخبط الذي تمر به البلاد.

وجاء هذا الحراك الفرنسي بعد حالة من الغموض المربك الذي شهده لبنان، لاسيما عقب اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد نحو 9 أشهر من تسميته.

وقد يتحفظ المجتمع الدولي عن تقديم الدعم الاستراتيجي والاقتصادي للبنان في الوقت الراهن، وسيتمحور تركيزه على منع سقوط الدولة اللبنانية وانهيار المؤسسات والجيش، نظراً لخطورة الوضع الحالي، وبذلك تكون أهمية المؤتمر معنوية بتأكيد الدول المشاركة أن لبنان ليس وحيداً.

إلا أن امتناع الدول والجهات المانحة عن تقديم المساعدات قد يسهم بتفاقم الوضع في لبنان الذي يعيش أسوأ أزمة مالية واقتصادية وسياسية في تاريخه الحديث.

ويتوقع المحللون أن المساعدات ستكون إنسانية وطبية وتربوية إلا أن التقديرات عن حجم المساعدات أنها ستكون بين 500 مليون ومليار دولار فقط وإذا تخطت هذا الرقم فستكون مشروطة بإجراء الإصلاحات المطلوبة.

ووجهت فرنسا الدعوات لنحو 50 دولة تتمثل برؤساء دول وحكومات ووزراء ممن شاركوا في المؤتمر السابق العام الماضي فيما أصبح الموقف الفرنسي في وضع صعب ومحرج بعد محاولات باريس العديدة لإخراج لبنان من الهوة العميقة التي انزلق اليها.