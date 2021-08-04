أستراليا: نقف إلى جانب اللبنانيين

ابوظبي - سيف اليزيد - كانبرا (وكالات)

وجّه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون رسالة إلى الأستراليين من أصول لبنانية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على انفجار مرفأ بيروت.

وقال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: «بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي دوت أصداؤه في جميع أنحاء العالم، يتذكر اللبنانيون ضحاياهم والنكبات المتوالية على بلدهم الأم، والويلات التي تعرضوا لها خلال الـ12 شهراً الماضية». واعتبر أنه «منذ ذلك اليوم المروع، تم اختبار قوة وطواعية الشعب اللبناني، وما يزال كذلك، في وقت يستجيب العالم لجائحة عالمية».

وأكد أن أستراليا ستقف إلى جانب اللبنانيين في سعيهم إلى مستقبل يزخر بالسلام والازدهار. وأشار موريسون إلى العلاقات الطيبة بين أستراليا ولبنان بسبب وجود آلاف الأستراليين من أصول لبنانية.