السودان يعلن انضمامه لـ «الجنائية الدولية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، انضمام بلاده إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال حمدوك، في تغريدة على حسابه في تويتر: «أجزنا بالإجماع مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه».

وأكد حمدوك أن «العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه».

كما ناقش مجلس الوزراء الأوضاع في شرق السودان وتطوراته، وكذلك الأوضاع في ولاية غرب كردفان، وأكد ضرورة أن يكون المنهج المتبع في حل القضايا شاملاً، بحيث يخاطب الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنموية بمقاربة قومية، وذلك بدعوة جميع الأطراف لوقف الانقسام الداخلي والكف عن خطاب الكراهية.

وفي سياق آخر، تواصلت تدفقات اللاجئين الإثيوبيين من إقليم «تيجراي» إلى داخل الأراضي السودانية منذ اندلاع القتال في إثيوبيا بين الجيش ومتمردي الإقليم.

ووصل إلى منطقة باسندة في القضارف، أمس، أكثر من 90 لاجئاً من «تيجراي»، بسبب الأوضاع داخل بلادهم ليرتفع العدد الكلي المرحّل من حدود منطقة تايا إلى مركز الاستقبال باسنقا محلية باسندة حتى أمس، إلى 900 لاجئ.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة مع اللاجئين فقد وصل العدد الكلي المرحّل من مراكز الاستقبال بشرق السودان إلى المعسكرات الدائمة بكل من أم راكوبة والطنيدبة إلى حوالي 42 ألف لاجئ إثيوبي.