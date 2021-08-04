مقتل 40 مدنياً في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قتل 40 مدنياً على الأقل، وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردي حركة «طالبان»، الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على لشكركاه وهي عاصمة ولاية هلمند الرئيسية في جنوب البلاد.

وهز انفجار هائل العاصمة الأفغانية كابول مساء أمس، وتصاعد عمود كثيف من الدخان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، وسمع إطلاق نار متفرق في المدينة.

وقال مسؤول أمني إن الانفجار وقع قرب منزل وزير الدفاع بسم الله محمدي في وسط كابول.

وأوضح يونس قانوني، وهو مساعد مقرب من وزير الدفاع لصحافيين «الوزير كان معي في صلاة، إنه بخير».

ودعا الجيش الأفغاني، أمس، سكان لشكركاه إلى إخلائها والخروج من منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إخراج مقاتلي «طالبان» منها.

وقال الجنرال سامي سادات في رسالة وجّهها إلى وسائل الإعلام، مخاطباً سكان المدينة: «يُرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكّن من بدء عمليتنا ضد طالبان».

وأبدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، في تغريدة، قلقها الشديد إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة. وحضّت على وقف فوري للقتال في المناطق الحضرية.

وجاءت الحصيلة بعد ساعات من تحذير البعثة من أنّ هجوم «طالبان» البري، والضربات الجوية للجيش الأفغاني تسببت بأكبر قدر من الضرر للمدنيين.

وأعربت عن مخاوف عميقة إزاء إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر بالمرافق الصحية ومنازل المدنيين.