أفغانستان تعلن انتهاء الهجوم في كابول ومقتل جميع منفذيه

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المتحدّث باسم وزارة الداخليّة الأفغانيّة مرويس ستانيكزاي أنّ الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء في كابول، قُتل فيه أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون واستُخدمت فيه سيّارة مفخّخة، وشارك به مهاجمون بالقرب من منزل وزير الدفاع الأفغاني، قد «انتهى وقُتِل جميع المهاجمين».وهزّ العاصمة الأفغانية مساء الثلاثاء ما لا يقلّ عن انفجارين قويّين، أعقبتهما انفجارات عدّة أقل حدّة وإطلاق نار كثيف. وكان ستانيكزاي أشار في وقت سابق إلى أنّ «إرهابيّين» فجّروا في بادئ الأمر سيّارة مفخّخة، وأنّ «عددًا من المهاجمين» تواجهوا لاحقًا مع قوى الأمن.