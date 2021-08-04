رسالة ثلاثية لمجلس الأمن حول حادثة “ميرسر ستريت”.. أصابع الاتهام تشير إلى إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

وجهت بريطانيا ورومانيا وليبيريا، رسالة لمجلس الأمن، أشارت فيها إلى أن “الهجوم الدامي على الناقلة (ميرسر ستريت) شكل خطرا على سلامة الشحن الدولي وأمنه”.

ورجحت الدول الثلاث أن تكون إيران متورطة في الهجوم على “ميرسر ستريت”، التي تديرها شركة إسرائيلية، في بحر العرب قبالة عمان.

كما حذرت من أن “الهجوم على السفينة ميرسر ستريت انتهاك واضح للقانون الدولي ولا بد من التنديد به”.

وأكدت بريطانيا ورومانيا وليبيريا أنه “من المرجح للغاية أن إيران هاجمت الناقلة ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر”.

وكانت ردود الفعل الدولية ضد إيران، تصاعدت بعد تأكيدات متعددة الأطراف باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، ما أسفر عن سقوط قتلى.

وتعهّدت الولايات المتحدة، الإثنين، بـ”ردّ جماعي” مع حلفائها على إيران، بعد اتّهامها بالمسؤوليّة عن الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتيلين.

ووجّهت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا أصابع الاتّهام إلى إيران، فيما هدّدت إسرائيل بإجراءات انتقاميّة.

من جهتها، اعتبرت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها بوريس جونسون الاثنين، أنّ على إيران “تحمّل عواقب ما فعلت”، ووصف الهجوم بـ”المشين والمرفوض”.

واستدعت الخارجيّة البريطانيّة، الاثنين الماضي، السفير الإيراني محسن باهارفاند لاستيضاحه في ما يتعلّق بـ”الهجوم غير المشروع”، واستدعت أيضاً السلطات الرومانية بدورها سفير إيران في بوخارست.

كذلك، استدعت السفيرة الرومانيّة، احتجاجاً على مضمون بيان عن وزارة خارجيّة بلادها حمّل إيران مسؤوليّة الهجوم، وفق إرنا.